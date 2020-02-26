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確診患者從武漢坐車回北京 網友追問封城如何能離開
首頁 / 政治

日媒專訪 副總統：若加入WHO有助預防武漢肺炎

最新更新：2020/02/26 18:27

（中央社東京26日綜合外電報導）副總統陳建仁今天接受日本產經新聞記者專訪談到武漢肺炎疫情時說，台灣如果加入世界衛生組織（WHO）的話，就能更早提出預防感染措施的建議。

日本產經新聞報導，陳建仁談到武漢肺炎時說，台灣早在一月上旬就已開始以「人傳人」作為前提進行防疫對策，比中國還早，「台灣如果加入世界衛生組織的話，就能更早提出預防感染措施的建議」。

中國專家認為武漢肺炎出現人傳人是在1月21日，陳副總統說，在武漢市的感染於傳聞階段的1月2日，台灣衛生福利部就召開專家會議，強化檢疫及醫療機構通報。

陳建仁表示，當發生醫事人員被感染，市場就應該不是感染源；人傳人是重大轉捩點，台灣如果是WHO成員的話，一月上旬就可以派遣專家前往武漢市發出警告，並提出隔離及治療的建議。

報導指出，陳建仁認為中國及WHO對疫情的因應緩慢。他說，從中國感染情況變嚴重後其實不是要封城，而是應該因應醫院的院內感染；WHO如果也可以盡早派遣專家及給予物資支援的話，全世界受到的影響不會像現在這麼大。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1090226

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