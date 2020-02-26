義續列台灣為中國疫區 提升旅遊警示原因之一

（中央社記者陳韻聿台北26日電）外交部表示，義大利衛生部持續受WHO誤導，將台灣納入武漢肺炎中國疫區，21日更宣布曾停留或途經台灣者應居家隔離檢疫14天，已影響台灣民眾權益，是外交部昨天決定提升對義旅遊警示原因之一。

有鑑於境內武漢肺炎確診案例激增，義大利衛生部21日宣布，2月7日起曾停留或途經中國疫區入境義大利者（不分國籍），必須居家隔離檢疫14天。依據世界衛生組織（WHO）的劃定，中國疫區包含台灣。義大利駐台代表處昨天也在官網發布相關公告。

外交部發言人歐江安今天晚間表示，義大利衛生部受WHO誤導，持續將台灣納入「中國疫區」，未依科學原則採取防疫措施，外交部已於第一時間向義方表達高度不滿與關切，並要求更正。

歐江安指出，義國衛生部宣布，曾停留或途經台灣入境者需居家隔離檢疫14天，此新措施已對台灣民眾赴義旅遊、經商及投資造成負面影響，這也是外交部昨天決定提升對義旅遊警示的原因之一。

外交部昨天調升義大利旅遊警示至「橙色」，民眾宜避免非必要旅行；針對當地特定管制疫區，則調升旅遊警示至「紅色」，民眾不宜前往，宜儘速離境。

歐江安指出，由於義大利疫情惡化，且尚未釐清感染源，目前已有若干國家對義國採取停航，或暫停義國公民入境的防疫措施。台灣方面將持續密切關注當地疫情發展，滾動式檢討對義防疫措施，視情況調整，以維護國民健康及旅遊權益。

歐江安重申，台灣2月19日宣布暫停輸入義大利豬肉產品，是因考量薩丁尼亞島的非洲豬瘟疫情升溫、基於科學證據所作決定，與義大利暫停與台直航沒有相互關係，但無論是「停飛案」或「停義豬案」，台灣的一貫立場都是以科學證據為處理原則。（編輯：林興盟）1090226