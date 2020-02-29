加強網路戰力 郝龍斌設新媒體部江啟臣找科技長

（中央社記者余祥台北29日電）國民黨主席選戰倒數，黨主席候選人郝龍斌今天表示，未來將設新媒體事務部，善用社群媒體爭取認同；另位候選人江啟臣昨天也在臉書表示，要在主席辦公室下設數位行銷科技長，升級國民黨的網路戰力。

國民黨主席選舉將在3月7日舉行，由前副主席郝龍斌對戰青壯派立委江啟臣。

郝龍斌今天上「戰神94強」網路直播節目，針對國民黨在新媒體、空戰長期處於弱勢．郝龍斌坦言，民進黨跟國民黨比空軍，保守估計是10比1，甚至是100比1，若不能透過新媒體爭取認同，國民黨將來的發展很有限。

他說，人家用最新戰鬥機打仗，國民黨只有水果刀，贏得了嗎，在戰略上要重整論述、改革積習，而武器一定要與時俱進，因此若當選黨主席要成立「新媒體事務部」，跟文傳會、組發會平行，努力跟年輕人溝通。

江啟臣昨天也在臉書表示，國民黨過去想要在新媒體找到出路，但因為缺乏真正專業的人才，讓外行領導內行，跨不出同溫層，無法即時掌握民意，沒有明確的成效，國民黨又走回老路，用傳統的方式回應民意，迎接選戰，但對手卻是一步步的升級，透過網路影響輿論。

江啟臣認為，現在的國民黨不能再錯過現代化、與網路世代接軌，而他是網路世代，參選黨主席，就是要讓國民黨外行領導內行的現狀被打破，他能讓國民黨在新媒體轉守為攻，把國民黨的網路戰力，一次從beta版升級到最新版，馬上到位。

江啟臣主張，將在主席辦公室下設置「數位行銷科技長」，讓專業領導，整合多元管道，讓國民黨更加貼近現代民眾的溝通管道，更要組織戰力，反擊網軍、反擊抹黑抹紅的假新聞。 （編輯：鄭雪文）1090229