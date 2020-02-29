自由車賽澳洲陣容勝往年 駐台代表：相信防疫

（中央社記者陳韻聿台北29日電）2020國際自由車環台公路大賽明天登場。無視武漢肺炎疫情蔓延，澳洲參賽陣容更勝去年。喜愛單車運動、今天歡迎選手來台的澳洲駐台代表高戈銳說，台灣的防疫措施令人印象深刻、感到安心。

澳洲車隊去年在國際自由車環台公路大賽（Tour de Taiwan）獲兩站冠軍及總冠軍，今年參賽隊伍由一增為二，有聖托斯（BridgeLane）和聖喬治（St George Continental Cycling）車隊。以代表高戈銳（Gary Cowan）為首的澳洲駐台辦事處官員上午為歡迎選手來台，特別著專業服裝上陣，與選手在Tour de Taiwan起點台北市政府集結，並沿比賽路線騎一段仁愛路。

高戈銳告訴中央社記者，武漢肺炎對全球構成挑戰，但台灣的疫情管控令人印象深刻，包括政府採取有效防疫措施、提供外籍人士必要資訊，讓在台外籍人士感到舒適、有信心，澳洲選手也能安心在台活動。

高戈銳說，由於對台灣的疫情管控有信心，澳洲對台旅遊警示至今仍維持在第一級，即「採取正常預防措施」，與澳洲各城市的風險程度無異。

至於各駐台館處非台籍人員因沒有居留證，無法依實名制購買口罩，高戈銳說，外交部已依台灣民眾購買額度提供同等數量口罩，他對此表示感謝。

高戈銳表示，代表處設定今年的台澳關係發展主軸為「重新發現澳洲，重新發現台灣」（Rediscover Australia, rediscover Taiwan），相關活動將包括台澳原住民藝術交流，以及目前仍屬保密階段的電影拍攝合作計畫。高戈銳說，儘管他已在台灣上山下海多次，仍想「重新發現台灣」，挖掘台灣更多美景。

高戈銳說，他喜歡登山，已征服玉山和雪山，未來希望能登上嘉明湖和大霸尖山，另外還要挑戰騎自行車上山，計畫於6月參加「台灣自行車登山王挑戰」，從花蓮市區經太魯閣峽谷騎到武嶺段 （海拔高度3275公尺），現在常藉騎品質精良的台製自行車上陽明山訓練自己。他笑稱，就算必須騎長達10小時，也要完成「台灣自行車登山王挑戰」。（編輯：張均懋）1090229

澳洲駐台辦事處官員與來台參加2020國際自由車環台公路大賽的澳洲選手，29日在台北市區共騎一段比賽路線，為3月1日登場的比賽作準備。圖為眾人熱身。（澳洲駐台辦事處提供）中央社記者陳韻聿傳真 109年2月29日

澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）與澳洲駐台辦事處行政處長郭瑞哲（Richard Quinn）歡迎澳洲選手來台參加2020國際自由車環台公路大賽，並與他們在台北市區共騎一段比賽路線。（澳洲駐台辦事處提供）中央社記者陳韻聿傳真 109年2月29日