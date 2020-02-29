立院3月2日召委選舉 小黨態度成藍綠席次關鍵

（中央社記者陳俊華台北29日電）立法院第10屆各委員會召委選舉3月2日登場，民進黨立法院黨團在8個委員會篤定各拿1席召委，但在內政、司法及法制、社福及衛環3個委員會若能與他黨合作取得抽籤機會，都可能再搶下1席。

民進黨團總召柯建銘下午向中央社記者表示，和時代力量、民眾黨團「有接觸、有期待」，希望能爭取到第2席召委的機會；國民黨團總召林為洲表示，「我們也在努力當中」。

立法院有8個常設委員會，分別為內政、外交及國防、經濟、財政、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利與衛生環境委員會，各設有2席召委，由各委員會委員在每會期互選產生，3月2日將是本屆立委首度選舉召委。

民進黨團在各委員會中的席次最少6席、最多9席，國民黨團則是最少4席、最多6席，各委員會人數在13人至15人間，在沒有人投錯票的情況下，民進黨團在各委員會都至少能拿下1席召委。

台灣民眾黨在內政、司法及法制各有1席，而時代力量在社福及衛環委員會也有1席立委，雖然都只有1席，卻將成為影響召委選舉藍綠席次的關鍵少數。

以內政委員會來說，民進黨團有9席、國民黨團5席，若民眾黨立委張其祿與民進黨團合作，由民進黨推出2席召委人選，就可和國民黨團推出的人選「3抽2」，民進黨籤運佳的話，可望2席召委全拿。

同理，在司法及法制委員會的民眾黨立委賴香伶、在社福及衛環委員會的時代力量立委王婉諭若能與民進黨團合作、支持民進黨團推出的召委人選，就都能有抽籤的機會。因此民進黨團除篤定能拿8席召委之外，若能與他黨合作、籤運極佳的狀況下，最多將能拿下11席召委。

柯建銘表示，目前8個委員會的召委人選已規劃好，分別是內政為管碧玲、外交及國防為蔡適應、經濟為邱議瑩、財政為莊瑞雄、教育及文化為黃國書、交通為李昆澤、司法及法制為周春米、社福及衛環為劉建國。

至於是否要爭取他黨支持，國民黨團總召林為洲表示，「也在努力當中」，以這3個可能抽籤的委員會來講，都是要3抽2或是2抽1；目前確定拿下5席召委，剩下3席要看抽籤結果，最多還是能拿到8席，「籤運要好，也要靠自己，沒辦法靠他黨」。

林為洲說，召委人選部分，內政為陳玉珍、國防及外交為呂玉玲、經濟為廖國棟、財政為賴士葆、教育及文化為高金素梅、交通為陳雪生、司法及法制為李貴敏、社福及衛環為廖婉汝。（編輯：郭萍英）1090229