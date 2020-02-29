助野火後重建 澳洲推打工度假新措施歡迎台灣人

（中央社記者陳韻聿台北29日電）澳洲部分地區去年飽受野火衝擊，但目前緊急狀態已過，進入重建階段。駐台官員表示，澳洲日前更新打工度假政策，只要前往受野火波及地區服務，就能享各項優惠，歡迎台灣年輕人前往。

澳洲駐台辦事處經濟暨政策處副處長蘇奕忱（Paul Salisbury）告訴中央社記者，為協助受野火波及社區重建，澳洲政府推出打工度假新措施，自2月17日起生效。

蘇奕忱說，澳洲核發給台籍申請人的打工度假簽證效期為一年，以往若要延長停留澳洲一年，也就是待兩年，打工度假計畫參與者第一年必須在偏遠或鄉下地區工作3個月，而若要接續再延長一年，也就是待3年，則第二年必須在偏遠或鄉下地區工作6個月。

蘇奕忱表示，新措施上路後，打工度假者只要選擇在受野火波及地區從事有酬或志願勞動，即可抵免前述在偏遠地區工作的時間，並依規定延長停留澳洲至第2或第3年。

蘇奕忱說，澳洲野火災區包括新南威爾斯州（New South Wales）、維多利亞州（Victoria）、昆士蘭州（Queensland）等相對「繁榮」的地區，這表示打工度假者不需到北領地（Northern Territory）等較偏僻地點，工作選項也較多元，除了農牧業，還有建築業、服務業等可選擇，至於擔任志工，也可到動物救援庇護中心等單位。

此外，根據新政策，打工度假者可為同一僱主工作一年；相較於以往只能為同一僱主工作最多6個月，到澳洲打工度假，現在更方便了。

澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）說，代表處設定今年的台澳關係發展主軸為「重新發現澳洲，重新發現台灣」（Rediscover Australia, rediscover Taiwan），他鼓勵台灣年輕人善加利用打工度假新措施，深入「重新發現澳洲」、提升語言和其他能力，回饋家鄉台灣。他今年也將藉不同方式讓台灣民眾更加認識澳洲各地區、凸顯它們的特色。（編輯：紀淑芳）1090229