感嘆中常會功能弱化 江啟臣推國民黨組織扁平化

（中央社台北29日電）國民黨主席選戰倒數，黨主席候選人江啟臣今天晚間在臉書發文表示，國民黨中常會功能逐漸弱化，連中常委都感嘆淪為主席的橡皮圖章。他表示，唯有實現組織扁平化，讓決策模式改變，才能跟上民意。

江啟臣指出，國民黨本來是一個合議制的政黨，但由於外內情勢的變化，中常會的功能已經逐漸弱化，連中常委都感嘆淪為主席的橡皮圖章。中常會的討論及議決，早就與國家政務有相當的落差，黨主席一人的決策也難以面對各項快速變化的政治局勢。

他認為，國民黨應該走向「有效率」的集體領導，因此具體主張，在中常會的授權下，建立以國會成員、黨務系統及地方首長，共同組成連同主席11人的決策委員平台，不但可以立即快速決策，更透過這樣不同成分的組成，確保決策兼顧各方意見，維持決策合理透明。

江啟臣也建議，改革委員會應該針對中常會組成，在比例上有1/2的席次由具有民意基礎的民意代表或執政首長擔任，確保中常會與民意的接軌。

他強調，在重返執政之前，國民黨更應該扮演好稱職的在野黨，立法院將會是最重要的戰場。他認為，黨主席兼具立法委員身分，更能夠掌握國會快速的變化節奏，感受第一線民意的脈動，讓監督民進黨執政的戰力集中，重拾人民信任。（編輯：張良知）1090229