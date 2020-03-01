林萬億：中正紀念堂轉型應賦予新功能與正向意義

（中央社記者顧荃台北1日電）二二八事件受難者家屬盼政府處理中正紀念堂，主責此事的行政院政務委員林萬億表示，讓中正紀念堂廢棄或消失都不是最好的方法，最好的方式是轉型，賦予新的功能與正向意義。

二二八事件受難者家屬代表廖英豪日前在73週年中樞紀念儀式上，表達希望政府處理「中正廟（中正紀念堂）」，「沒把它拿掉，就像是一支刀，插在每個二二八受害者的心肝」。

總統府發言人丁允恭說，中正紀念堂未來去威權化轉型相關規劃，目前正在由行政院研議中。

林萬億受訪時表示，中正紀念堂轉型討論已久，文化部正在進行資料整理，待文化部將方案送來行政院就會進行跨部會討論，目前沒有時間表。

林萬億表示，因為各界對中正紀念堂轉型有不同的主張跟觀察，包括如何處理銅像、改名、功能改變等，轉型方案的確需要嚴謹的社會對話；社會有不同意見，有些建議不一定可行，也不一定能讓所有人滿意，但原則是要充分尊重受害者家屬意見，且是可操作的方式。

至於中正紀念堂拆除是否是選項，林萬億說，中正紀念堂的量體很大，讓它廢棄、閒置或消失都不會是最好的方法，最好的方式是轉型；不是拆掉或毀滅掉才叫歷史轉型，應賦予新的功能與正向意義。（編輯：趙蔚蘭）1090301