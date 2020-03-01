疫情升溫 藍委：健康不用戴口罩政策應調整

（中央社記者劉冠廷台北1日電）因應武漢肺炎疫情快速變化，國民黨立法院黨團今天表示，政府應思考更周延的防疫措施，包括訂定群聚活動的規範準則，對於戴口罩時機，也該重新制定一套符合現況基準。

行政院官員回應指出，已經請各部會盤點各自主管的相關活動類型，例如文化部負責的演唱會、經濟部負責的招商活動等，研議是否訂定相關指標，做為疫情期間活動舉辦的參考依據。

至於戴口罩的時機，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中則表示，口罩政策方向不變，但對密閉、不通風空間的態度要更嚴格。例如民代跑攤，其實是非常沒有必要，「不跑攤不失禮，跑攤增加麻煩」。

陳時中也說，至於其他公職人員，如果出席人多、不特定對象的聚會，也建議不要參加。如果非得參加，就戴上口罩。

武漢肺炎疫情升溫，台灣已經爆發醫院院內感染狀況，國民黨團今天上午召開記者會，立委蔣萬安在會中表示，基於全力支持政府防疫抗疫的立場，以及提醒民眾保護自己與家人健康，建議政府因應疫情變化，必須思考更周延的防疫措施。

蔣萬安指出，提醒民眾要勤洗手、戴口罩、避免群聚，政府的防護措施也需要更加提升，民眾的防護意識也應提高；越來越多醫師及專家出面呼籲，「健康的人不用戴口罩」的說法可能已經不合時宜，請政府重新思考，口罩配戴政策是否有調整的空間。

蔣萬安表示，有不少民眾向他反應，如演唱會、進香團、溫泉大眾池、健身房、團體運動課程等人群可能的聚集處，要如何判斷是否安全，需要政府按疫情及社區感染的嚴重程度，訂定出群聚活動的規範準則，不論活動性質，只有疫情影響的考量。國軍部隊也是一個容易群聚的環境，目前疫情變化加速，發展難料，中央的防疫措施，必須一併將國軍納入整體考量。

與會的黨團首席副書記長林奕華則說，政府目前宣導民眾在通風處不用戴口罩，若在教室要不要戴，也是現在家長所擔心的；針對慢性病患、65歲以上的長者，一周兩片口罩，是否足夠保護健康，這些都是所遇到的問題，因此政府在口罩的發放，是否能有更健全的做法，都希望能夠去思考。

受邀出席記者會的醫師公會全聯會前秘書長蔡明忠表示，民眾自主管理、自我意識清楚比遵守法令還重要，一旦發生院內或社區感染，不接觸、不碰觸是最好的防疫原則。此外，他也提到，若未來當疫情在社區擴散時，如何減少慢性病患者到醫院的次數，哪怕是透過視訊或任何方式，讓病人能夠快速拿到藥，這應是未來考量的重點。（編輯：趙蔚蘭）1090301