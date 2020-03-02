日媒：台灣防疫具成效 日本遭逆轉反要學習

日本朝日新聞旗下媒體AERAdot.指出，台灣處理武漢肺炎的對策技高一籌，總統蔡英文（左）和政務委員唐鳳（右）的防疫措施值得日方學習。（中央社檔案照片）

（中央社台北2日電）日本朝日新聞旗下媒體報導，相較於安倍政府武漢肺炎防疫措施不足與不及，台灣提前動作有一定成效，政府民調支持度也走高。日本在後藤新平赴台治理120年後，疫病防治反要向台灣學習。

日本朝日新聞旗下媒體AERAdot.以台灣新型冠狀病毒「神對應」支持率大增，及智商180天才政務委員的對策受世界矚目為標題報導，相對於安倍政府防疫慢半拍，支持率下滑，台灣的對策顯然技高一籌，值得日方學習。

AERAdot.編輯部西岡千史的報導指出，根據共同社與產經新聞暨富士電視台近期民調，都呈現安倍政府支持率下滑、不支持率上升的趨勢。但在台灣，根據民意基金會的數字，總統蔡英文支持率上升11.8個百分點，達到68.5%，防疫對策評價則更高。

日本朝日新聞旗下媒體AERAdot.報導台灣防疫對策，文章登上網站熱門閱讀前3名。（圖取自AERAdot.網頁dot.asahi.com）

安倍晉三2月27日才要求日本中小學停課，台灣早在春節後即停課兩週，另有全校停課與復課相關規定。對於學生在家，家長得上班的狀況，政府與企業也有相關配套措施，相較於日本，極為不同。

另外，台灣的立法院就2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）影響，2月25日即同意新台幣600億元的特別預算，安倍政府年度預算中未見編列，國會在野黨要求說明。

蔡政府在疫情早期即決定禁止向中國輸出口罩、執行嚴格入境規定，當時曾有批判聲音，但感染者數字得以控制，批評聲音如今也變小。日韓如今有大批人感染，台灣處理對策可見一定的成果。

台灣與日本面對疫情都有口罩不足的問題，台灣禁止輸出與轉賣，每人每週採實名制購買2個。報導提及，嚴格的口罩管制可能引起反彈，政務委員唐鳳與衛福部攜手，在網上公開藥房口罩存貨資料，APP上更可一目了然。

報導結論指出，日治時期、醫生出身的長官後藤新平對台灣的衛生管理紮根與撲滅傳染病有其貢獻，120年後情況逆轉，日本要向台灣學習流行病症的處理對策。（編輯：廖漢原）1090302

日本朝日新聞旗下媒體報導，日本在後藤新平赴台治理120年後，疫病防治反要向台灣學習。（圖取自AERAdot.網頁dot.asahi.com）