高專人才歸化 知名編曲家陳飛午樂當台灣人

（中央社記者王承中台北2日電）曾操刀著名歌曲「你是我的眼」、「癡心絕對」的馬來西亞籍編曲家陳飛午歸化台灣籍。陳飛午今天表示，主要的原因是已來台工作定居20多年，妻子小孩也在台灣生活，很高興能歸化台灣籍。

內政部今天發布新聞稿指出，歸化國籍高級專業人才審查會2月26日召開，通過陳飛午等9名高級專業人才，歸化台灣籍。內政部表示，自105年12月21日「國籍法」修正施行迄今，累計已有128名長期在台灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化台灣籍。

陳飛午曾在2015年入圍第50屆金鐘獎音效獎，也曾操刀許多著名的華文歌曲，代表作包括蕭煌奇的「你是我的眼」、江蕙的「落雨聲」、梁靜茹的「可惜不是你」，以及李聖傑的「癡心絕對」等歌曲編曲。

陳飛午在接受中央社記者訪問時表示，會選擇加入台灣籍，最主要的原因是他已經來台工作定居20多年，妻子小孩也都在台灣生活，過去歸化須放棄馬來西亞籍，但考量雙親仍然健在，而他又是家中老大，所以遲遲沒有申請，直到國籍法修正後，才提出申請。他很高興能歸化台灣籍。

內政部指出，本次通過審查的高級專業人才共計9名，包括醫學領域3名、經濟領域2名、文化藝術領域2名、科技領域1名、教育領域1名，其中5人來自馬來西亞、2名美國籍，日本跟緬甸籍各1人。

此次除陳飛午外，也有日本籍的音樂人歸化，內政部表示，日本籍後藤先生不但在貝斯「速彈」方面具有獨特技巧，在作曲方面也曾獲得第5屆「全球閩南語歌曲創作演唱大賽」最佳作曲獎，與台灣知名歌手長期合作，曾參與金曲獎最佳年度專輯錄製，在流行音樂創作及演奏領域均有優異表現。（編輯：林興盟）1090302