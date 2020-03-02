府：武漢肺炎疫情若升溫 人員代理擬分區分組辦公

（中央社記者溫貴香台北2日電）總統府發言人丁允恭今天表示，未來武漢肺炎疫情若升溫，總統府相關人力調度包括人員代理，將考慮分區、分組辦公的模式因應人力替代。

丁允恭下午在總統府記者室受訪被問到總統府相關防疫措施一事表示，到總統府參觀的民眾，必須經過紅外線感溫儀器測試，如果體溫超過攝氏37.5度就不能進入總統府。

武漢肺炎疫情持續升溫，總統府針對出入者加強實施防疫措施，慎防疫情擴散，在門口處有憲兵協助量測人員體溫。中央社記者吳家昇攝 109年3月2日

他說，進入總統府第二道檢疫關卡，因手部清潔非常重要，有準備相關洗手設備供員工或民眾使用；第三，環境清潔也是重點工作，除了民眾參觀總統府的動線定期消毒外，總統府各樓層電梯所有按鍵也做貼膜，每天貼膜都會進行更換。

被詢及總統座車或總統府相關人員座車防疫狀況，丁允恭說，總統府各辦公室與座車，每日都會進行消毒工作。

記者追問未來若疫情升溫是否有相關因應或配套措施？丁允恭說，未來武漢肺炎疫情若升溫，總統府相關人力調度包括人員代理，考慮分區、分組辦公的模式因應人力的替代；另外，也宣導防疫期間盡量不要出國。（編輯：蘇志宗）1090302