國民黨晚間辦座談會 郝江到場爭取黨員支持

（中央社記者劉冠廷台北2日電）國民黨今天召開座談會，邀請黨代表參加，兩位黨主席候選人江啟臣、郝龍斌皆到場，在選前的最後一週努力爭取支持；此外，江啟臣今天也發表第二支形象影片，盼傳達改革的願景。

國民黨主席補選將於7日舉辦，選前最後一週，郝龍斌與江啟臣努力衝刺。國民黨台北市黨代表聯誼會今天在黨中央舉辦座談會，邀請黨代表出席，郝龍斌與江啟臣也藉此機會，到場與黨代表、黨員相見歡，爭取支持。

由於目前武漢肺炎疫情的影響，郝龍斌在受訪時坦言，會擔心此次選舉的投票率偏低，但黨在辦選舉的過程，更需要去注意疫情的防治，尤其如何讓年長者在投票時能夠安全；至於若投票率低，誰比較有動員能力，誰就較佔便宜，且投票率低對未來大家看黨主席產生過程，也會有不同看法。

談到此次的選舉，郝龍斌則強調，所有可能爭取到黨員支持的方式都會用，包括媒體、電話拜訪、各地拜訪支持者，能做得都盡量做。

在江啟臣方面，除了到場參與這場座談會外，今天也公布第二支形象影片，訴求國民黨必須改變體質，未來最重要的黨產就是人才、論述與制度。他在受訪時談到，他還有幾支影片，會陸續對黨員做訴求，希望透過影片的方式，傳達他對國民黨改革的願景，以及如何改變國民黨，這都會在影片中具體呈現。

談起可能因武漢肺炎降低此次主席補選的投票率，江啟臣說，這勢必會影響，希望黨中央將防疫的工作做到最好，以最高規格來進行選舉的工作；他也說到，影響投票率的另一個原因，是這次的投開票所比上次選舉時少了一半，變得非常不方便，造成基層黨員可能因交通不便，降低了投票意願。（編輯：楊凱翔）1090302