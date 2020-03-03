民進黨立委提案廢止監試法 立法院付委審查

（中央社記者范正祥台北3日電）立法院院會今天處理報告事項議程，通過將民進黨立委蔡適應、莊瑞雄、蔡易餘、林宜瑾、何志偉等20人擬廢止「監試法」，交司法及法制委員會審查。

蔡適應等立委指出，「監試法」自民國19年由國民政府制定公布，39年修訂迄今未再修正，現行時空環境已截然不同。

蔡適應等立委表示，「監試法」19年制定與39年修正之時，監察院仍為民意機關，考試院長、副院長及考試委員，均由總統提名、經監察院同意任命之。但81年修憲後，監察院已非民意機關，與考試院同屬憲法機關，依中華民國憲法增修條文規定，監察委員、考試委員均由總統提名，經立法院同意任命，因此監察權、考試權應各自獨立行使職權。

蔡適應等立委認為，根據「憲法」明定，監察院有行使同意、彈劾、糾舉、審計的權力，沒有監督國家考試之權。考究制定「監試法」之時，立意為維護國家考試公正性考量，由監察委員監試；但現行典試制度和事務已有完善流程規定，闈場也有完善防弊制度，所以國家考試是否有監察委員監試，並不影響其公正與公平性。

另外，蔡適應等立委也指出，監察院派出監察委員監試，但監察委員多非考試專業，多不熟悉考試流程與相關事務，僅為列席參加，並無實際效用。而監察委員仍得以「監試法」的規定，要求典試人員向其說明考試流程，造成典試人員時間浪費與拖延考試流程的狀況。

蔡適應等立委表示，為符合現行憲政制度的運作，維護典試制度的獨立性與公平性，故提案建請將「監試法」予以廢止。（編輯：林興盟）1090303