防疫優先 中選會呼籲出席聽證會請戴口罩

（中央社記者王承中台北3日電）因應武漢肺炎疫情，中選會今天呼籲，近期出席公投案聽證會的各方代表、專家學者、旁聽人士及採訪媒體等與會人士需自備口罩，若有發燒、咳嗽、呼吸道症狀或身體不適者，請勿參與聽證會。

武漢肺炎疫情持續延燒，行政院長蘇貞昌日前指出，政府遵照專家會議的結論，健康的人不用戴口罩，但隨著疫情變化，長時間在密閉空間且通風不良，視狀況還是戴上口罩，政府尊重專家的提醒。

中選會上午發布新聞稿指出，因應武漢肺炎疫情的警戒升溫，呼籲近期出席聽證會的公投案領銜人、代理人、輔佐人、機關代表、學者專家、申請旁聽人員及採訪的媒體記者等與會人員自備口罩，如有發燒、咳嗽、呼吸道症狀或身體不適者，請勿參與聽證會。

中選會官員指出，由於公投案審議依法須在60天內完成審核，所以不太可能將聽證會延期，若公投案領銜人等代表因身體不適無法參加，需改派其他代理人出席，除非無法出席者的人數太多，導致聽證會無法順利舉行，才會考慮是否延期。

中選會指出，為實施防疫措施，聽證會的會場將做全面消毒，中選會也將派員於中央聯合辦公大樓南棟1樓旁聽證換證處及10樓聽證會場，對與會人員進行體溫檢測及給予酒精乾洗液消毒手部後再入場，並請與會人員配合。

中選會表示，「公司企業負責人等遴選制度應另立專法」、「捍衛主權法案」、「非煤家園」、「居住正義」、「和平經濟法案」、「人工流產思考期」等6件全國性公民投票案，分別訂於4、18、23、26及27日舉辦6場聽證會。（編輯：郭萍英）1090303