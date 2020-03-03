賴士葆質詢口罩政策 蘇貞昌：順時中比較好

（中央社記者范正祥台北3日電）國民黨立委賴士葆今天質詢口罩政策。衛福部長陳時中答覆，大方向沒有變，基本上，健康的人在通風良好的地方，沒有必要戴口罩；行政院長蘇貞昌也回應賴士葆說，「你還是『順時中』比較好」。

武漢肺炎疫情持續延燒，立法院今天邀請蘇貞昌、行政院主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過並備質詢。

賴士葆質詢時肯定中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中防疫表現，他形容，大家大概都有一個共識，「『順時中』比較好，不要『逆時中』，『順時中』會順」。

賴士葆當面向蘇貞昌誇讚，「時中部長做得不錯」。他還說，外界給了陳時中取了一個封號，稱陳時中為「阿信部長」，就是很打拚、很認真的意思，值得肯定。

蘇貞昌表示，感謝肯定，陳部時中確實很認真；全國每個地方很多崗位上的防疫人員也都很努力。

賴士葆接著質詢，口罩政策有沒有改變？他轉述，因為外界有專家認為，由於疫情在全球各地爆發，所以健康的人也要戴口罩。賴士葆詢問，口罩政策要改嗎？

蘇貞昌答覆，口罩政策一直都只有一個，就是要讓全民口罩不會亂，健康的人不用戴口罩，口罩給需要的人。

他說，生病的人要戴口罩，有狀況的人甚至不要出門。前往醫院或長時間在密閉空間要戴口罩。

陳時中表示，口罩政策基本上大方向沒有變，健康的人在通風良好的地方，沒有必要戴口罩，但是例如在密閉場合集會等都需要戴口罩。

賴士葆質詢時持續追問，所以專家認為健康的人也要戴口罩，這種說法講錯了？陳時中說，「講法不同而已」。

蘇貞昌答覆賴士葆，「我們條件有加嚴，不過，總體政策沒有變，你還是『順時中』比較好。」

聽了蘇貞昌的答覆，賴士葆說，「好啦，『順時中』。」（編輯：蘇龍麒）1090303