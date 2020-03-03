朱立倫：國民黨要改革改造 不能僅改選

前新北市長朱立倫（前排左3）3日由雲林縣長張麗善（前排右4）陪同出席敬老眼鏡捐贈記者會，朱立倫會後受訪表示，國民黨現在紛紛擾擾還是較多，希望改選（國民黨主席）是改革、改造，不能只改選。中央社記者姜宜菁攝 109年3月3日

（中央社記者姜宜菁雲林縣3日電）前中國國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨現在紛紛擾擾還是較多，希望改選（國民黨主席）是改革、改造，不能只改選。

他說，希望國民黨選舉乾乾淨淨，爭氣不爭鬥，選後期盼全黨一致改革。總統、立法委員選舉後，黨內改革較少、紛爭較多，再次讓支持者們失望；大家要更努力改革、改造，他這段時間勤走基層，是希望結合各界力量，重新連結黨與社會、國際。

國民黨主席補選7日舉辦，前台北市長郝龍斌與國民黨籍立委江啟臣最後衝刺。

曾任新北市長的朱立倫上午由雲林縣長張麗善陪同，於雲林出席敬老眼鏡捐贈記者會，會後接受媒體聯訪是否下次再選國民黨主席時表示，台灣各角落都值得學習，也將參訪雲林農家。他只是想多學習、交友，沒任何特定目的，感謝各界讓他有公務經驗，現在走訪各界是回饋。（編輯：李明宗）1090303