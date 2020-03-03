蘇貞昌：振興抵用券鼓勵消費 不要限制比較好

（中央社記者范正祥台北3日電）國民黨立委賴士葆今天質詢時建議，振興抵用券不要限制須在異地消費才能使用。對此，行政院長蘇貞昌表達認同，不要限制比較好，鼓勵消費就好，儘量不要麻煩民眾。

武漢肺炎疫情持續延燒，立法院今天邀請蘇貞昌、行政院主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過並備質詢。

賴士葆質詢時關切行政院研擬發放「振興抵用券」刺激民眾消費一事。他說，外傳目前振興抵用券的規劃必須要異地消費才能使用，行政院是否已經定案？

賴士葆質疑，例如他自己住台北市，難道就一定必須去新北市、桃園市或其他地方消費，才能使用新台幣200元的振興抵用券？他聽說行政院是往這方面規劃。

蘇貞昌答覆，目前還沒定案，各種促進消費的意見都有。

賴士葆追問，他做為台北市民，能否在台北市消費就好？不然只為了200元的振興券，還要開車去其他縣市消費？不要讓推出振興抵用券的好意變成壞意。

蘇貞昌表示，要達到目的，不要限制比較好，鼓勵消費就好，儘量不要麻煩民眾。

此外，賴士葆也關切相關措施何時開始實施？蘇貞昌說，相關子法兩週內就會提出。（編輯：蘇龍麒）1090303