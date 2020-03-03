防疫紓困特別預算 時力：嚴謹審慎態度審查

（中央社記者王揚宇台北3日電）時代力量立法院黨團今天表示，針對金額高達新台幣600億元的「嚴重特殊性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，呼籲政府要將錢花在刀口上，時力會以嚴謹、審慎態度審查。

行政院會27日通過因應武漢肺炎的特別預算，共編列600億元，其中以經濟部編列204.9億元最多；經費來源以移用前年度累計的歲計賸餘300億元，並舉債300億元支應。特別預算待立法院審議通過後執行。

時代力量立委邱顯智、陳椒華及王婉諭今天召開「防疫紓困預算，錢要花在刀口上」記者會，針對即將審查的「嚴重特殊性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，表達時代力量審查預算所秉持的立場。

時代力量立法院黨團總召邱顯智說，這次交給各委員的特別預算案報告內容十分簡要，金額高達600億元，紙本資料卻只有48頁，而且預算編列項目是否合宜，例如交通部編列觀光景點和民俗慶典的3億元補助，這種人潮聚集的活動，會不會讓疫情擴大，這是時力未來會質詢相關部會的問題。

邱顯智也質疑，此次未見勞動部編列相關預算，這是否表示行政機關認為勞工不需要紓困和照顧。

王婉諭說，時代力量審查預算的立場非常清楚，即支持合理預算，杜絕浮濫編列。

陳椒華指出，這次的特別預算包含研發經費，希望未來疫苗與快篩系統的研發，能夠跨部會合作。此外，經濟部編列預算超過200億元，其中有1/10編列在研發補助經費，針對該部分預算使用，建議相關補助仍應設立門檻，針對惡意不給付薪資、違反勞基法及職業安全規範等廠商，要有一定的規範。

邱顯智提到，無論是今天的立法院會或是接下來委員會聯席會議，時代力量都會以嚴謹、審慎態度審查特別預算，希望預算的編列確實有助於紓困、防疫，但也要為人民看緊荷包。（編輯：郭萍英）1090303