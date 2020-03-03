武漢肺炎各國及港澳派包機赴湖北 中國獨拒台灣接國人

各國派遣包機接回滯留湖北公民，其中港府更要求過程必須高防疫標準，陸方獨獨拒絕台灣相同要求，執意在2月初以陸籍航空將首批滯留人員送回台，凸顯北京當局從未平等看待台人。圖為首批武漢台商包機2月3日抵達桃園國際機場。（中央社檔案照片）

（中央社記者繆宗翰台北特稿）繼各國派遣包機接回滯留湖北公民後，港澳相繼宣布以同樣方式接回滯留人員，其中港府更要求過程必須採取高防疫標準。陸方獨獨拒絕台灣相同要求，凸顯北京當局從未平等看待台人。

事實上，政府早在1月30日便提出持續向陸方面探循以專機接返滯留國人回台的可能方案，陸方卻執意在2月初以「春節包機」形式，透過陸籍航空將首批滯留人員送返回台。

然而，陸方不但未按先前溝通，安排慢性病患、老幼人員優先回台，更在缺乏防疫措施的狀況下倉促成行，造成機上出現一名確診病患，令防疫面臨重大威脅。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）爆發以來，包括美國、加拿大、英國、法國、德國、日本、菲律賓、澳洲等多個國家，多次派遣包機赴湖北接返公民，中國均予同意，更宣稱提供必要協助。

香港行政長官林鄭月娥3日上午也公布，港府將於4、5日派出4班包機前往湖北接載港人，他們返港後會接受隔離檢疫14天。目前有約3300名港人滯留湖北。

綜合港媒報導，港府這次行動與2月19日派遣專機到日本接載鑽石公主號港人一樣，先派遣工作人員前往武漢，與當地政府及機組人員商討接載安排，更堅持專車接送、17名醫護人員隨行消毒照護、多體溫測量等高檢疫標準。

澳門特區政府2月29日也發布新聞稿，表示將派遣包機赴湖北接回滯留當地的澳門居民，雖在登機前無法進行核酸檢測，但仍會事先瞭解乘客是否有發燒、咳嗽及曾接觸確診人士。

對於接返國人的安排，中央疫情指揮中心指揮官陳時中早在2月14日就對外表示，已提供121名亟需返台名單，且要求華航班機執行任務，華航已做好規劃，防疫中心也規劃一組12名醫護同行，確保登機、飛航期間的防疫工作，機上也會有很多慢性病、長者、年幼者需要照顧。

對於上述與外國、港澳同樣標準的訴求，陸方不但置之不理，更堅持以東方航空執飛，並批評政府以防疫為由處處設限。直到2月27日才透過官媒略作讓步，但堅稱必須由東航和華航「共同執飛」武漢至台灣臨時航班。

隨著疫情在全球蔓延，各國均陸續提升入境檢疫標準。陸方自始至終拒絕以等同世界各國，乃至港澳的標準對待台灣，更凸顯北京當局從未以合乎普世價值的平等態度，看待台灣人民。（編輯：邱國強）1090303