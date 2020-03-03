防疫項目僅一條 高虹安立院處女秀記潘文忠醜一

（中央社記者郭建伸台北3日電）台灣民眾黨立委高虹安今天質詢指出，紓困特別預算中教育部雖編列新台幣5.7億元，但僅編列一條項目要提供各級學校防疫物資。她直言，原本很喜歡教育部長潘文忠，但這次要給潘文忠「記醜一」。

行政院長蘇貞昌與相關部會首長今天到立法院列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過並備質詢。

高虹安質詢時首先表示，她從小就是看蘇貞昌的新聞長大，能夠在幸福安定的台灣長大，蘇貞昌功不可沒，她要先致謝。蘇貞昌則說，他只是盡一點自己的力量，謙虛表示是全國同胞的努力。

高虹安說，她很認同蘇貞昌的紓困預算要「雨露均霑、立竿見影」，但她翻閱預算案，認為各部會並沒有體現蘇貞昌的方向，覺得相當可惜。

高虹安指出，最近傳出校園「防疫慘案」，如校方替學童噴消毒水或次氯酸水，卻導致學童皮膚過敏，直言教育部應該要著重衛教；紓困特別預算中教育部雖編列新台幣5.7億元，但預算書項目只編列一條，指要提供各級學校、補習班防疫物資。

高虹安坦言，她昨天看預算書看到半夜，教育部預算的項目只有一條，還翻到其他頁查看有無漏頁，她坦言原本很喜歡潘文忠，但這次要給潘文忠「記醜一」。

潘文忠說，教育部跟中央流行疫情指揮中心、兒科醫師學會合作一系列影片，強調在開學前就超前部署。（編輯：蘇志宗）1090303