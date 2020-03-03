主席補選出現抹黑文宣 江啟臣促黨中央追查

（中央社記者劉冠廷台北3日電）國民黨主席補選進入白熱化，負面文宣隨之而來，候選人江啟臣辦公室今天表示，國民黨內流傳一份抹黑文宣，以政見對照表的形式，刻意扭曲江啟臣的政見，要求黨中央追查來源。

國民黨主席補選將於7日舉辦，隨著日期越來越接近，兩位候選人江啟臣與郝龍斌也正式進入短兵相接的階段，就在此時，負面文宣也隨之而來。

江啟臣辦公室今天下午發布新聞稿指出，文宣署名製表人為PP小豬，並沒有任何其他的署名，其中多處刻意扭曲江啟臣競選政見，包含指稱同意總統蔡英文隱性台獨主張、國民黨虛擬化，將台灣優先扭曲為台獨優先、刻意忽視江啟臣將黃復興視為改革夥伴的主張，用似是而非的作法，刻意扭曲江啟臣改革的用心與努力。

江啟臣辦公室指出，對這樣的文宣感到心寒，江啟臣在黨內政見說明會時就已經明確提到，這次競選黨主席不是在爭奪大位，不是在爭奪利益，而是在為國民黨未來的發展找出路。但是對於這樣惡質的抹黑，感到痛心，願意承擔的人，不應該被這樣攻擊。

江啟臣辦公室表示，這樣的惡質文宣已經具體違反黨章第37條「意圖使候選人當選或不當選，以文字、圖書、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者。」以及本次中國國民黨主席補選作業細則第10條「不得有損害本黨聲譽、破壞本黨團結或惡意攻訐同志之情事。」今天將會把相關事證交由選舉監察委員會，要求黨中央找出來，誰是PP小豬。

江啟臣辦公室也提到，這份文宣也已經涉及刑法誹謗罪，根據刑法310條「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪」，將保留相關事證並透過法律手段維護自身清譽。（編輯：林興盟）1090303