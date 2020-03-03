勞動部：因武漢肺炎疫情減班 薪資不得低於基本工資

（中央社記者王承中台北3日電）勞動部長許銘春今天表示，勞資雙方因為疫情或景氣影響協商減班休息，勞工薪資不得低於基本工資新台幣2萬3800元。勞動部絕不會在紓困中缺席，有500億元就業安定基金協助勞工。

武漢肺炎疫情持續延燒，立法院今天邀請行政院長蘇貞昌、行政院主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過並備質詢。

國民黨立委蔣萬安在質詢時質疑過去SARS特別預算，勞委會有編列3.95億元，但這次武漢肺炎特別預算，勞動部卻是零編列，給予勞工的協助、補貼、勞動場所檢查，通通在特別預算中缺席，若動用就業安定基金，恐將排擠原有補助對象，且規避國會監督。

列席備詢的許銘春指出，勞動部協助勞工的部分不會在紓困中缺席，勞動部有500億元的就業安定基金，協助勞工就業安定，穩住勞雇關係，順利度過疫情難關。

許銘春表示，就安基金設置的目的，就是當勞工發生困難、經濟不景氣或疫情爆發的時候，可以協助勞工。上週就安基金委員會通過30億元的計畫，分短、中、長期，幫助受到疫情影響的勞工、企業及微型創業者。勞動部已經編列41.25億元來協助勞工，度過難關，絕對不會排擠到原有實施的計畫。

蘇貞昌則在答覆民進黨立委蔡易餘質詢時指出，一直有人講說無薪假，那是國民黨執政時，現在不能有無薪假，沒有上班，也要維持勞工的薪資所得不得低於基本工資。

許銘春補充表示，勞資雙方因為疫情或景氣影響協商減班休息，薪資不得低於基本工資2萬3800元，這不是無薪，而是有薪，只是縮短工時，而薪資有減少，基本工資就是一個門檻。

蔡易餘說，如果勞工這段時間因為薪水短少造成生活困難，如何協助。許銘春表示，勞動部有「充電再出發」計畫，若企業實施減班休息，會補助最高到350萬元辦訓，提升勞工技能，勞工也可以參加勞動發展署的職訓，每小時補貼158元，最高120小時的生活津貼。

蔡易餘則建議，醫護人員、藥師這段時間付出不少心血，未來是否會規劃所得稅扣除額，達到補貼的效果。

蘇貞昌指出，現行已有一天800元的補貼，但稅制牽連比較廣，有些還要修法，不是那麼簡單，用其他補貼的方式，獎勵為防疫努力的人。

蘇建榮表示，考量即時性，直接補貼、津貼是最直接的方法，而所得稅是隔年才申報，即時性沒有那麼高，也特別注意到有些醫護人員也許不用繳稅，所以無法享受到減稅的補貼。（編輯：蘇龍麒）1090303