武漢包機接台人 蘇貞昌：卡關就是卡在中國

（中央社記者陳俊華台北3日電）第2批武漢包機遲無進展，立委關注是否要依橫濱模式才能回台。行政院長蘇貞昌今天說，卡關就是卡在中國，不是依什麼模式，堅持要弱勢優先、防疫優先，且一定要包機，不能化整為零。

立法院會今天邀請蘇貞昌、主計長、財政部長及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過並備質詢。

媒體報導，滯留湖北1000多名台灣民眾等不到包機回家，有民眾擬自費，跨海請台灣律師幫忙打官司，告蔡政府違憲，限制人身自由，剝奪讓他們回家權利。

民進黨立委高嘉瑜質詢時指出，滯留在中國武漢的台商有1200多名，急需回台的有100多名，她要問現在卡關在哪？是否因中國不願意優先檢疫、以弱勢為優先？

蘇貞昌答詢時表示，「卡關就是卡在中國」，第一次包機已向中國接洽，要去接同胞回來，但中國堅持要以東方航空送回來，結果送回來的名單不是當初的名單，跑出很多原來沒有的人，甚至還有媒體報導一大家口回來，遭外界質疑。

蘇貞昌說，加進去名單的竟然還有確診的人，使同機乘客大受影響，回台後防疫工作、隔離檢疫也大受影響；無論總統蔡英文、行政院、防疫指揮官都一再宣布，下不為例。

高嘉瑜指出，是否一定要依橫濱模式才能回台？蘇貞昌說，不是依什麼模式，一定要弱勢優先、防疫優先。至於移民署是否有限制這1200人回台？蘇貞昌表示，人數是中國那邊一直變化，一度說幾百人，後來變900多人，「我們就是堅持弱勢優先」。

高嘉瑜問，武漢台商是否可能化整為零，從其他地方回台？蘇貞昌說，「人我們都鎖定的」，指揮官也宣布過，武漢要回來一定要包機，「不能化整為零，不可以這樣」。（編輯：蘇龍麒）1090303