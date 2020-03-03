陳柏惟處女秀 全台語質詢蘇貞昌

（中央社記者王揚宇、郭建伸台北3日電）多名新科立委今天在立法院首度登台質詢，台灣基進立委陳柏惟全程以台語質詢，行政院長蘇貞昌也以台語流利回答。時力立委王婉諭發言速度快，在臉書上說「以後要繼續努力放慢速度了」。

武漢肺炎疫情持續延燒，立法院今天邀請蘇貞昌、行政院主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過並備質詢。

今天是陳柏惟的質詢處女秀，會前他還在臉書直播，說明他與團隊為了今天的質詢做了很多的準備，希望能有好的表現。

當陳柏惟站上質詢台時，面帶微笑，稱自己沒有經驗，還問立法院副院長蔡其昌「現在是直接請人上台嗎」。而陳柏惟全場用流利的台語，以「醫護超負荷，需要超補償」為主題，詢問蘇貞昌、衛生福利部長陳時中與在場官員的看法，僅講到「舔中、舔共」等字句上，使用國語。

陳柏惟發問完後，陳時中以國語回覆，而蘇貞昌則以流利的台語答覆時。陳柏惟仔細聆聽，最後以招牌回應「感謝，3Q」做為結語，結束質詢。

「阿公你看到了嗎」，陳柏惟會後在臉書撰文描述處女秀心情，提到他祖父是熱心公共事務的漢醫，也曾經參與政治，「我會揣摩如果是阿公站在台上、如果是阿公面對這樣的問題，會怎麼表達、會怎麼說？」

台灣民眾黨立委高虹安今天也首度站上質詢台，質詢一開始前就先對蘇貞昌說，她從小就是看蘇貞昌的新聞長大，能夠在幸福安定的台灣，蘇貞昌功不可沒，她要先致謝。

蘇貞昌則說，他只盡一點自己的力量，是全國同胞的努力。

初登板的高虹安說，很認同蘇貞昌的紓困預算要「雨露均霑、立竿見影」，但她翻閱預算案，認為各部會並沒有體現蘇貞昌的方向，覺得相當可惜。她說，昨天看預算書看到半夜，教育部預算的項目只有一條，直接給教育部長潘文忠記「醜一」。

時代力量立委王婉諭上午質詢時，問到有關新台幣600億元特別預算，時代力量秉持著嚴格審查的精神，希望確保資源能被完善運用。不過，她發言時講話速度飛快，也引發討論。王婉諭下午也在臉書上表示，今天初次質詢，想講的東西太多，不小心語速又快了起來，以後要繼續努力放慢速度了。（編輯：楊凱翔）1090303