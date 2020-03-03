限制醫事人員出國 陳時中：政務官就要承擔

（中央社記者陳俊華台北3日電）民進黨立委高嘉瑜今天指出，限制醫事人員出國沒有法源依據。行政院長蘇貞昌說，這是錯的，特別條例就有明白規定；衛福部長陳時中也說：「我們對疫情要負責，政務官就要承擔。」

衛生福利部2月27日訂定因應武漢肺炎的醫事人員出國規定，醫院醫事、社工人員適用，到旅遊疫情警示區須報准。若因配合政策取消出國行程致損失，不限國別、公私務行程都給補償。

立法院會今天邀請蘇貞昌、主計長、財政部長及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過並備質詢。

高嘉瑜質詢時指出，法治國家若要限制人民任何行為，都要有法源依據，行政機關更不能做違法的事，雖然希望醫事人員能共體時艱，但若沒有法源依據時，恐會引發勞資糾紛。

蘇貞昌說，「委員從頭到現在一直講沒有法源依據，其實是錯的」，依立法院剛通過的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第7條規定，「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。」這就是法源依據，法律規定明明白白。

蘇貞昌表示，若醫事人員去有疫情的國家，回來要居家檢疫14天，對防疫能量也不好；且因對醫事人員有限制，例如本來要出國、度假因此沒去，任何費用的損失或增加，政府都會補貼，這是環環相扣。

陳時中也說，沒有禁止所有的人出國，但若「出國人多、染病人多」，醫療體系人力就會出問題，疫情指揮中心不樂見這樣，且在醫師法、醫療法都有相關法規，特別條例第7條也有。

陳時中表示，一週前他就疫情做正確判斷，當時義大利、伊朗、韓國、日本都沒現在這樣的情況，若那時醫事人員出國去，回來都要居家檢疫14天，對人力是非常大的傷害，出國風險高、居家檢疫還得不到相關賠償，在兩害相權取其輕情況下，疫情指揮中心必須保護戰力，不得已做這樣的宣布。

他說，這也是為什麼要有疫情指揮中心、為什麼要有指揮官，「是我必須要去承擔的，我們對疫情要負責，政務官就要承擔。」（編輯：謝佳珍）1090303