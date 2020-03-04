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首頁 / 政治

民眾揚言告政府違憲 徐國勇：接回台商立場未變

最新更新：2020/03/04 10:14

（中央社記者郭建伸台北4日電）第2批武漢包機遲無進展，媒體報導有民眾擬告蔡政府限制人身自由。對此，內政部長徐國勇今天受訪表示，現在卡關是卡在中國，政府愛護台商跟同胞，並且想把他們接回來的立場都沒有改變。

立法院內政委員會今天邀請內政部部長、移民署署長、警政署署長等進行「落實旅客入境資料查核，檢討居家訪視機制並加強警消及邊境等勤務人員防疫安全精進措施」專題報告，徐國勇上午在開會前先接受媒體訪問，談及民眾擬控告政府議題。

媒體報導，滯留湖北1000多名台灣民眾等不到包機回家，有民眾擬自費，跨海請台灣律師幫忙打官司，告蔡政府違憲，限制人身自由，剝奪讓他們回家權利。

徐國勇受訪表示，如果用橫濱模式完全沒問題，政府都準備好了，現在卡關是卡在中國，政府愛護台商跟同胞，並且想把他們接回來的立場都沒有改變。

徐國勇說，雖然台商稱憲法賦予人民有遷徙自由，但憲法第23條明定，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之；若詳細分析這4個要件，也通通合乎，「當然可以限制」。

徐國勇指出，傳染病防治法跟防疫紓困振興條例也都合乎憲法，很多國家撤僑也都是相同作法，以他長期從事法律工作的經驗，坦言「他們不會贏」。

徐國勇說，台商更好的做法是集體支持政府，請中國政府要配合橫濱模式，這才是消弭武漢肺炎重要的作法。

至於傳出台商不滿被列入移民署註記的名單，徐國勇說，沒有所謂黑名單，註記通通合乎憲法第23條要件。

媒體也詢問是否有為了防疫準備異地辦公，徐國勇指出，萬一社區傳染時，內政部不排除預防措施，並進行異地辦公、人員分組分流。（編輯：林興盟）1090304

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