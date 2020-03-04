立法院防疫 委員會議場開窗備消毒麥克風

（中央社記者郭建伸、范正祥、蘇龍麒台北4日電）為防堵武漢肺炎疫情，立法院開會時準備各項防疫措施。除了官員、立委出入立法院要量體溫，會議室也打開窗戶，讓開會時空氣流通；內政、財政等委員會甚至準備消毒過的無線麥克風，讓立委可以放心質詢。

立法院法定會期每年兩次，從2月至5月底及9月至12月底，開會時官員、立委、媒體人來人往，萬一有人感染武漢肺炎，恐成為防疫破口。

立法院2月21日開議後，就展開各項防疫措施，如在入口進出時要量體溫，並放置紅外線熱像儀，監控進入人員體溫。

立法院本週各委員會陸續開會，許多會議室原本都是開中央空調的密閉空間，今天開始也都打開窗戶，讓空氣流通；會議室外也放置酒精噴霧，讓出入的官員、立委能夠消毒。

立委質詢時多半會使用質詢台上的直立式麥克風，但為避免重複使用造成感染風險，有委員會特別準備無線麥克風讓立委使用。內政委員會召集委員陳玉珍表示，委員會有準備8支消毒過的無線麥克風，讓立委質詢時不必用質詢台上的麥克風。

此外，立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（民國109年1月15日至110年6月30日）」。

財政委員會聯席會議每20分鐘換一次麥克風，輪換使用其他麥克風，換下的麥克風也隨即進行消毒。

而國民黨立委林德福質詢前表示，衛生福利部部長陳時中說過，希望盡量避免大型集會活動，但今天的會議室擠進至少200人，是否能夠讓一些行政部門的人員先行離開，或是到其他會議室。

會議主席、財政委員會召集委員莊瑞雄說，今天共有15個部會列席，相關機關單位主管留下，其他如聯絡人等，戴著口罩等待也很辛苦，能離開盡量離開，立法院另外有開放其他會議室，也可以轉到其他會議室等候，如有需要再回來會場。隨後，現場有部分行政部門人員離開會議室。（編輯：林興盟）1090304