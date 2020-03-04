江啟臣發布形象影片 國民黨要網路數位化

（中央社記者余祥台北4日電）國民黨黨主席補選7日舉行，候選人江啟臣今天在臉書上發布第三支形象影片，主張國民黨一定要網路化、數位化，跨出同溫層，才能重新壯大，若國民黨跟不上時代，將會被時代淘汰。

國民黨主席補選由立委江啟臣和前副主席郝龍斌競爭。

江啟臣表示，2020大選失利後，許多支持者及黨員都希望能夠重新改變國民黨，也希望中生代能夠扛起改變的責任，這次他的競選主軸就是「勇敢改變國民黨」，要跟所有黨員一起，重新設計、包裝國民黨，找回人民的信任。

他說，在科技日新月異，網路發展快速時代，民眾資訊吸收方式有系統性改變，完全改變我們的生活，也完全改變政治環境。因此，對外聯繫上，國民黨更要做好「溝通網路化」工作，傾聽民意、進行溝通，善用各種媒介管道，開啟社會對話，開啟世代對話。

對內聯繫的部分，江啟臣主張國民黨要「服務數位化」，未來他會創建KMT App，讓黨員同志可以進行資訊查詢、意見表達、黨費管理，甚至連署投票，利用科技力量，在國民黨人力精簡、資源有限的現況下，優化對於民意的精準掌握。

他說，透過網路化、數位化，國民黨才可以更精準了解民意，更清楚社會脈動，國民黨要更開放，跨出同溫層，才能重新壯大。他再次呼籲所有黨員，7日一起站出來，共同攜手改變國民黨。（編輯：郭萍英）1090304