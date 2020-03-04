綠委籲超前部署防疫衛教 陳時中：進行中

（中央社記者王揚宇台北4日電）武漢肺炎疫情持續蔓延，民進黨立委蘇巧慧今天建議，基於超前部署思維，假設疫情進入社區感染較多的階段，現在應該要開始構思下階段相關衛教指引；衛生福利部長陳時中表示，應該來做，而且逐步進行。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（109年1月15日至110年6月30日）」。

蘇巧慧表示，世界各國對於台灣的防疫工作讚譽有加，最大原因是因為政府超前部署，依照此思維，倘若未來進入社區感染較多的階段時，衛福部是否現在就要開始構思下一階段的衛教指引，例如給基層診所的指引、給社區村里長的指引，或是民眾如何使用大眾交通工具等指引。

陳時中說，「這我們應該來做，而且也逐步進行中，沒有問題。」

蘇巧慧也關心文化產業受疫情衝擊，希望未來相關紓困上，一定要速度及時、對象定義完整、紓困量足夠，而這都取決於相關辦法何時訂出。

文化部長鄭麗君表示，會在最大的可能範圍進行紓困，相關辦法已報行政院，等行政院審查核定，待特別預算通過後立刻執行。

民進黨立委陳歐珀關心企業在疫情影響下，營收減少，勞工因此面臨被減薪、裁員的窘境，勞動部有無相關協助措施。

勞動部長許銘春說，因受疫情影響的勞工，勞動部會全盤考量，調整計畫進行協助，例如現在最主要的是希望穩住勞雇關係，盡量不要發生裁員狀況，企業若受疫情影響實施減班休息情況，勞工因此短少薪資，目前是透過職業訓練來補貼生活津貼，接下會推出安心就業計畫，讓勞工就其在減班休息前後，以投保薪資差額補貼5成薪資。

許銘春強調，勞動部會隨著疫情影響，關注勞工需要哪些協助，隨時調整計畫進行協助。

民進黨立委林俊憲說，目前市面上有很多消毒用品，包括酒精、乾洗手、次氯酸水等，但如何讓民眾正確使用，政府應加強宣導。

陳時中說，應該做一些宣導，示範如何適當維持個人衛生及環境衛生如何進行，而且消毒用品有其刺激性，過猶不及，用太超過對身體不好。（編輯：郭萍英）1090304