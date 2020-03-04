疫情衝擊台商 沈榮津：首要把供應鏈補起來

（中央社記者范正祥台北4日電）民進黨立委吳秉叡今天質詢關切武漢疫情對台商的衝擊，包括供應鏈「斷鏈」問題。對此，經濟部長沈榮津表示，現階段台商首要是把供應鏈補起來，包括更換供應商等彈性應變。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（109年1月15日至110年6月30日）」。

吳秉叡質詢時關切武漢疫情對台商影響，他指出，中國的製造商如果遲遲不能開工，台商受影響，日本和韓國也關注，供應鏈「斷鏈」對全世界都會造成影響。

沈榮津答覆，如果疫情能在3月底控制住，對產業衝擊會比較單純，但若疫情持續到4月就會比較複雜。

他說，現階段台商首要是把供應鏈補起來，補起來之後有的是換鏈，換別家供應商，找中國大陸別省供應商甚至別國供應商，目前台商很有彈性與效率在應變。

吳秉叡詢問，疫情是否加快台商回流，沈榮津說，其實在美中貿易戰時，台商就提早在檢討生產基地，高階回到台灣、中低階到東南亞，所以已經做過一次提早分散風險，因此這次影響較低。

他指出，有些台商在美中貿易協議時曾經猶豫，但是這次碰到武漢肺炎疫情「醒了」，就回來。

沈榮津表示，經濟部會持續為回流台商解決五缺問題，也協助產業升級轉型，朝向自動化、電子化、數位化的智慧化前進，並減輕對勞工的依賴。

國民黨立委曾銘宗質詢時關切何種產業受疫情衝擊最大，並引述台灣經濟研究院評估，認為衝擊最嚴重的包括石化業、面板業、汽車零件製造業、機器設備製造業、會展業、空運業、海運業等。曾銘宗詢問沈榮津，是否認同這樣的評估。

沈榮津回應，產業鏈與中國大陸連結的都會受到影響。面板業反而「撿到」，因為面板業沒有外移，會有轉單效應。（編輯：郭萍英）1090304