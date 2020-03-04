疫情若升溫 政院初步規劃1/3人員異地辦公

（中央社記者王承中台北4日電）行政院因應疫情若升溫，已規劃異地辦公。行政院官員今天表示，初步規劃各單位分兩部分，2/3人力原地辦公，1/3人力轉移其他地點辦公，避免發生一人確診，整個部門停擺的狀況。

武漢肺炎疫情持續延燒，萬事莫如防疫急，總統府日前表示，未來疫情若升溫，總統府將考慮分區、分組辦公的模式因應人力替代。行政院也指出，已有規劃異地辦公，也已選定特定地點，有所準備。未來就視疫情的發展調整上班地點。

行政院官員今天告訴中央社記者，因應中央流行疫情指揮中心一級開設，行政院人事行政總處已通令各機關部會，要做好異地辦公及備援的準備，避免若疫情升溫，發生一人確診，整個單位都將被隔離無法執行業務的情形。

官員指出，為做好防範疫情可能升溫的狀況，目前行政院內也針對異地辦公有做初步規劃，院內各單位規劃分成兩部分，2/3的人員留在原地辦公，而1/3的人員則移到不同棟的空間辦公，甚至會移到行政院區外的辦公地點，而原本在院本部外的單位，也會利用現地空間進行分區辦公，確保部門可以持續運作。

官員表示，未來若實施異地辦公，在外辦公的人員主要是使用筆電，利用無線網路進行連線作業，而開會的部分，則可以採用視訊的方式，而行政院平時也有將資料進行異地備份，以防機房若遭到感染，還有備援系統。

官員指出，相關規劃目前都還是紙上作業的階段，評估可行性，也在逐步檢視相關設備是否足夠。

資深官員表示，過去嚴重急性呼吸道症候群（SARS）期間，行政院就曾實施過類似的規劃，當時也是每個部門分成兩部分，各自在不同辦公室辦公，並且用防火門將院內分隔成數個區域，每個區域的人員上班下班走不同的門進出，避免傳染。（編輯：林興盟）1090304