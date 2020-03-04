綠委擬修黃安條款 卓榮泰：制度不要針對某人

（中央社記者葉素萍、王揚宇台北4日電）民進黨立委林俊憲擬提案修全民健康保險法「黃安條款」。民進黨主席卓榮泰今天說，任何制度不要針對某一個人或某一些人，台灣健保已被世界公認是相當好的制度，如何讓它更完善，可以從公平與安全來考量。

民進黨立委林俊憲今天接受廣播節目專訪，談到健保修法與防疫相關議題；林俊憲說，有人說他提案修健保是針對黃安，「我承認，我就針對你（黃安）」，但這不是單指住在中國的台灣人，包括歐美、日本、韓國都一樣。

武漢肺炎疫情持續蔓延，林俊憲認為，當發生重大災難，政府不管怎麼做，一定會有人不滿意，像是日、韓、新加坡等國元首被罵得很慘，只有台灣相反。林俊憲說，有日本、韓國網友希望跟台灣換總統、衛生福利部長，「我們不要，但在野黨可以換，國民黨可以送給他們」。

卓榮泰下午出席民進黨中常會前受訪指出，「任何制度不要針對某一個人或某一些人」，台灣健保已經被世界公認是相當好的一個制度，如何讓它更完善，可以有兩個考慮，一個是公平、一個是安全。

他進一步指出，所謂公平是讓有能力的人多負擔一些相對性的責任，這樣政府也才更有能力去照顧經濟上的弱者，這是雙重的公平。

在安全上，卓榮泰認為，政府的健保制度是照顧國人健康安全的第一層把關，但同時也要照顧到財政安全，財政安全才能支撐政府做更多其他的健保投入。

他說，健保費率也好、對象也好、實施幅度也好，該如何做合理的調整，國人應該有個共識。

卓榮泰強調，「不要讓健保走向經營上的困難」，它已經保障國人安全，現在要設想如何保障這個制度；他也舉例，現在包含口罩發放的方式，世界都可能以台灣為師、學習台灣；台灣雖然不是世界衛生組織成員，但台灣也可以做出貢獻。（編輯：紀淑芳）1090304