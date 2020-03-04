轉型正義 卓榮泰：持續還原真相追討不當黨產

（中央社記者葉素萍台北4日電）民進黨主席卓榮泰今天說，現階段台灣推動轉型正義的工作，只是起頭，僅有初步的成果。有關還原歷史真相、進行真相平反，追討不當黨產等，還要持續進行。

民進黨中常會今天邀請真理大學人文與資訊學系專任助理教授陳俐甫專案報告「台灣的轉型正義：回顧與未來」。民進黨發言人周江杰會後轉述卓榮泰談話指出，現階段台灣推動轉型正義的工作，只是「起頭」，僅有初步的成果。有關還原歷史真相、進行真相平反，追討不當黨產等，還要持續進行。

卓榮泰說，今年是二二八事件73週年，也是林宅血案40週年，民進黨認為「一個願意面對歷史、追尋真相的社會，並不會因此而分裂」，因此執政之後推動轉型正義；正是因為勇於面對過去的錯誤，民主才會更鞏固，社會也更多元自由，讓台灣不斷進步。

他指出，行政院長蘇貞昌日前已經宣布轉型正義的工作要繼續推動進行，促轉會也要持續運作；總統蔡英文也揭示有關促轉會所優先調用的政治檔案中，已解密且移轉檔案局的部分，包含林宅血案、陳文成命案，要以「最大開放，最小限制」的原則，來開放給社會大眾閱覽和運用；同時也要求，現階段配合促轉會調查而受到徵集選定的政治檔案，除了極少數依法還不能解密的檔案外，國安局要在1個月內完成解密工作。

卓榮泰表示，推動轉型正義要有持續制定或修正法律的必要。在處理沒收財產的返還或補償這一塊，需要更多的立法協調與前置準備作業。拜託立法院黨團盡最大努力來協助轉型正義任務的進行。不能忘記人民對於反抗威權，爭取民主、自由，最深的願望。（編輯：紀淑芳）1090304