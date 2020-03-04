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武漢肺炎／台灣旅客入境泰國 沒症狀無需自我隔離
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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情8/100

武漢肺炎／台灣旅客入境泰國 沒症狀無需自我隔離

最新更新：2020/03/04 18:39
駐泰國代表處4日下午表示，根據新規定，只要沒有疑似武漢肺炎症狀，台灣旅客入境後不需自我隔離。圖為曼谷蘇凡納布機場使用紅外線體溫感測儀檢測旅客體溫。（檔案照片／路透社提供）
駐泰國代表處4日下午表示，根據新規定，只要沒有疑似武漢肺炎症狀，台灣旅客入境後不需自我隔離。圖為曼谷蘇凡納布機場使用紅外線體溫感測儀檢測旅客體溫。（檔案照片／路透社提供）

（中央社記者陳韻聿台北4日電）泰國衛生部昨天一度要求，來自台灣等11個受武漢肺炎疫情影響國家地區的旅客入境後，需自我隔離14天。駐泰國代表處今天下午表示，根據新規定，只要沒有疑似症狀，台灣旅客入境後不需自我隔離。

駐泰國代表處在官網援引泰國衛生部新聞稿指出，曾前往受武漢肺炎疫情影響國家地區的泰國公民和外籍旅客，若未出現疑似感染症狀，應持續自我健康觀察（observe）14天，並在離開住所時戴口罩、避免前往人群聚集處。

也就是說，台灣旅客若未出現疑似武漢肺炎感染症狀，入境泰國後可不需自我隔離（self-quarantine）14天。

泰國衛生部指出，受武漢肺炎疫情影響的國家地區目前包括台灣、日本、德國、南韓、中國、澳門、香港、法國、新加坡、義大利、伊朗等，共計11個。

此外，泰國衛生部提醒，有赴受疫情影響國家地區旅遊史，且有武漢肺炎疑似症狀的人士，依法必須在醫院內隔離。至於曾與患者密切接觸者，衛生部建議實施嚴格自我隔離14天。

中華民國外交部表示，已指示駐泰國代表處持續與泰國各界保持密切聯繫，掌握泰國疫情最新進展。外交部建議可隨時參考泰國衛生部發布的正式新聞稿、官方網站訊息及駐處的相關公告。駐泰國代表處每個工作日均更新疫情，並公告在「臺灣/泰國疫情說明網」。另外，旅泰的國人若有需要協助或諮詢泰國疫情防治，可以聯繫駐處的急難救助Line帳號：Taiwan119。（編輯：楊凱翔）1090304

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