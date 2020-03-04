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武漢肺炎／台灣旅客入境泰國 沒症狀無需自我隔離
首頁 / 政治

監委試委推薦自薦10日截止 副總統籲把握時間

最新更新：2020/03/04 18:28

（中央社記者葉素萍台北4日電）總統府今天說，第6屆監察委員、第13屆考試委員提名審薦小組公開接受各界推薦與自薦，將於3月10日截止，審薦小組召集人、副總統陳建仁籲請社會各界把握時間，踴躍推薦人選。

監察院第5屆監察委員任期109年7月31日屆滿，新任監察委員應於109年8月1日就職；考試院第12屆考試委員任期109年8月31日屆滿，新任考試委員應於109年9月1日就職。

監察委員、考試委員兩項提名審薦小組為廣納各領域傑出人才，自109年2月18日起至3月10日止，公開接受各界推薦與自薦。

陳副總統今天籲請社會各界推薦自薦，也請公民團體踴躍推薦人選。他說，審薦小組一定秉持公正客觀的立場，襄助總統提名優秀適任的監察委員及考試委員人選。

另外，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲中午赴立法院黨團參與海選考、監委推薦人選，離去前向媒體抱怨，推薦考、監委作業時間太短，20天內要遴選，太沒誠意。

總統府發言人丁允恭受訪指出，總統將依憲法在今年上半年完成第6屆監察委員、第13屆考試委員提名，是大家早就知道的事。成立審薦小組協助總統完成提名，開放各政黨、團體或個人提出推薦或自薦，也是行之多年的做法。

他說，規劃的收件期程，對所有政黨、團體或個人都公平一致，沒有所謂內定問題；沒有收到公文的政黨或團體，仍然可以推薦。對於各政黨團體願意舉才推薦，總統府歡迎，也尊重各政黨團體內部的推薦程序。（編輯：謝佳珍）1090304

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