蘇貞昌一粒卡臣貼圖爆紅 發想自我們只有一個地球

（中央社記者王承中台北4日電）行政院長蘇貞昌臉書粉絲團常以幽默語氣發布防疫資訊，最近從「我們只有一個地球」口號發想而來的「咱只有一粒卡臣」貼圖推文，獲日本媒體報導讚揚，因為蘇貞昌讓團隊盡情發揮，透過多元的貼圖推文，達到宣傳闢謠成效。

蘇貞昌善用影像宣傳，上任以來透過臉書直播、長輩圖、短片宣傳政策，犀利、即時的風格，讓網路聲量翻紅。這次面對嚴峻的武漢肺炎疫情，蘇貞昌臉書紛絲團也不斷發布圖文並茂的貼圖推文闢謠，讓民眾迅速了解防疫政策。

自疫情爆發後，蘇貞昌臉書有關宣導疫情的貼圖推文，超過20篇，每篇的按讚數都破萬，其中為呼籲不要囤積衛生紙在2月7日發布的「咱只有一粒卡臣」貼圖推文，按讚數更達10萬人，超過2萬名網友分享，獲得日本朝日電視台的報導，主持人稱日本厚生勞動省也該考慮蘇貞昌的宣導方式。

行政院官員受訪表示，蘇貞昌臉書團隊運作都是採小組討論方式，每則貼文都是團隊群策群力的結晶，再加上小組成員們各自有領域專長，所以產出十分多元，且蘇貞昌對於宣傳的尺度也很寬，讓團隊有盡情發揮的空間。

官員透露，「咱只有一粒卡臣」貼圖推文，就是某位小組成員從「我們只有一個地球」的口號發想而來，再結合美編利用知名賣場衛生紙外包裝的顏色所做的圖片而產出，最終的結果，超乎團隊的意料之外。

為對抗假訊息，避免防疫遭到干擾，團隊會在最短時間內發文闢謠，就算是假日，也必須趕快處理，以傳達正確訊息給民眾。

行政院官員說，儘管蘇貞昌的臉書紛絲團常用幽默詼諧的方式闡述政策，但仍把握正確、易懂、不會造成誤解為首要目標。只要有關政策的圖文，一定會先請相關部會確認內容，力求正確且能清楚表達，不要讓民眾誤解，發文的程序十分嚴謹。（編輯：謝佳珍）1090304