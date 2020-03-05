何啟功：舉辦千人以下活動 也要擬妥防疫計畫書

（中央社記者王揚宇台北5日電）因應武漢肺炎疫情，民進黨立委賴瑞隆今天質詢表示，千人以上大型活動是否緩辦；衛生福利部次長何啟功說，雖然抓1000人為門檻，但1000人以下的活動也要盡量評估，辦之前也要寫好防疫計畫書。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案（109年1月15日至110年6月30日）」。

賴瑞隆表示，現在大家建議，千人以上的大型活動聚會是否要緩辦。何啟功說，基本上是抓1000人為門檻，但所有1000人以下的活動，也應盡量評估，包括場域、通風性等，辦的時候必須要先寫好防疫計畫書，內容包括知道參加者從哪來、適當衛教資訊、動線規劃等，「我們是以指引的方式處理。」

賴瑞隆追問，武漢肺炎疫情是否會跟2003年的SARS疫情一樣，很快就落幕；何啟功說，基本上這次的肺炎疫情，比較趨近於流感狀況，傳染性強，但嚴重度沒有像SARS那麼厲害，目前全世界死亡率大概3.5%，而按照歐洲或其他國家目前還在往上升的情況，「可能我們不會說認為會像SARS一樣，在3個月至5個月就結束」。（編輯：蘇龍麒）1090305