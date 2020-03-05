沙烏地對台暫停觀光簽證 外交部：嚴格防疫考量

（中央社記者陳韻聿台北5日電）為防武漢肺炎疫情擴大，沙烏地阿拉伯近日暫停對台灣等25個國家地區核發觀光等類型簽證。外交部今天表示，沙烏地是基於嚴格防疫考量，以及台灣與中國往來密切，對台灣實施入境限制。

不過，外交部發言人歐江安今天上午在例行記者會回覆媒體提問時強調，沙烏地並未將台灣併入中國疫區，而是出於嚴格防疫考量，將出現武漢肺炎疫情中的25個國家地區納入觀光等類型簽證及入境限制範圍；此外，台灣與中國往來密切，也是沙烏地考量因素之一。

根據國際航空運輸協會（IATA）最新公告，這25個國家地區包括阿富汗、亞塞拜然、中國、香港、澳門、台灣、印度、印尼、伊朗、伊拉克、義大利、日本、哈薩克、南韓、黎巴嫩、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、索馬利亞、敘利亞、泰國、烏茲別克、越南和葉門。

歐江安說，沙烏地曾發生大規模嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，造成超過450人喪生，因此政府對新一波流行傳染病挑戰持十分謹慎態度，採行嚴格防疫措施。

歐江安表示，駐沙烏地阿拉伯代表處已對沙國方面表達嚴正關切，並積極說明台灣嚴謹的防疫措施和成效，也指出台灣目前42個確診病例中，多數為境外移入。駐處將持續努力溝通，以期沙烏地方面撤回相關公告，並對台籍人士恢復簽證待遇，以維護國人權益。（編輯：林興盟）1090305