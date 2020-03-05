眾院通過台北法案 外交部：持續深化台美關係

（中央社記者陳韻聿台北5日電）美國國會眾議院3月4日以0票反對的壓倒性票數，通過「台北法案」（TAIPEI Act）。外交部今天誠摯感謝美國國會對台灣的跨黨派支持，並表示將持續以務實態度深化台美全方位夥伴關係。

美眾議院美東時間3月4日以415票贊成、0票反對的壓倒性票數，通過由參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）領銜提出的「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（簡稱為「台北法案」，TAIPEI Act）。

「台北法案」重點內容包括支持台美進一步強化雙邊經貿關係；支持台灣參與國際組織；美國政府應採取作為支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係及夥伴關係，並建立外交「賞罰制度」，對明顯強化與台灣關係，或嚴重損害台灣安全繁榮的國家，美方應研議適當方式相應提升或改變與相關國家的關係。

外交部發言人歐江安今天上午在例行記者會回覆媒體提問時說，美國國會不分黨派，積極以具體行動協助台灣鞏固邦交、支持台灣參與國際社會，這充分反映台美關係緊密友好，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

歐江安進一步表示，近來武漢肺炎肆虐，但中國政府仍在國際上一再伺機打壓台灣、限縮台灣國際活動空間，持續讓台灣遭世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織排除，種種壓迫作為已引起台灣民眾反感與憤怒，並已激發國際社會的高度關切，進而強化對台灣的支持。

歐江安指出，外交部將密切關注「台北法案」後續發展，並持續以務實態度與美國行政和立法部門，以及各領域友人合作，深化台美全方位夥伴關係，共同爭取台灣更寬廣的國際事務參與空間。（編輯：蘇龍麒）1090305