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游錫堃：恐嚇者未收斂續寄匯票 憂家人安危

最新更新：2020/03/05 13:11
立法院長游錫堃（中）4日深夜在臉書上自爆遭人恐嚇，游錫堃5日在立法院受訪指出，他擔憂家人安危，且3月2日仍有收到恐嚇者的匯票，顯示恐嚇者並沒有收斂。中央社記者張皓安攝 109年3月5日
立法院長游錫堃（中）4日深夜在臉書上自爆遭人恐嚇，游錫堃5日在立法院受訪指出，他擔憂家人安危，且3月2日仍有收到恐嚇者的匯票，顯示恐嚇者並沒有收斂。中央社記者張皓安攝 109年3月5日

（中央社記者郭建伸、梁珮綺台北5日電）立法院長游錫堃昨天自爆遭人恐嚇卻沒有警方巡邏關心，內政部長徐國勇今天上午表示2月下旬已破案。游錫堃今天指出，他擔憂家人安危，且3月2日仍有收到恐嚇者的匯票，顯示恐嚇者並沒有收斂。

游錫堃4日深夜在臉書上表示，他2月19日收到「游貴湘」恐嚇信，內文提到「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票二萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣」。

他在臉書指出，當天立刻通報警政單位，也做了筆錄，但至今沒有下文，大門的巡邏箱仍然是空的。

游錫堃今天上午接見美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty），他在會前接受媒體訪問，談及收到恐嚇信函一事。

游錫堃受訪表示，恐嚇者背後團體與中國互通聲息，他個人安危不重要，但是家人無辜，他很擔心家人安危。

內政部長徐國勇上午表示，游錫堃被恐嚇一案在2月下旬已經破案。媒體詢問游錫堃，是否警方破案後沒有聯繫。

游錫堃指出，恐嚇者也曾寄匯票給總統府，府方在2月24日退回，後來恐嚇者又在2月27日寄出，他則在3月2日收到匯票。他說，3月2日仍收到匯票，顯示恐嚇者並沒有因為警方作為而收斂。

游錫堃說，他的幕僚是在國會報案，但家人的人身安全沒有受到維護。他強調，有無破案、移送法辦都不重要，他想表達的是人身安危的問題，盼家人的人身安全至少像一般老百姓獲得重視。

游錫堃也指出，大安分局瑞安街派出所所長洪長義在臉書上稱「本所並不知道您最近遭人恐嚇」，但刑事警察局有做筆錄，應該要通知。

媒體追問游錫堃，此案是否跟立法院長的職務有關，游錫堃說，因為他現在是立法院長，所以他透過幕僚安排管道處理，表示警政署應該讓基層警員知道。

台北市警局稱巡邏箱都已改成QR Code電子巡簽，但游錫堃說，他昨天晚上拍照，巡邏箱是空的，並沒有QR Code。

媒體追問，警方稱是因為游錫堃想要低調，所以將巡邏箱設在隔壁。游錫堃則直言，台北市設了幾百幾千個巡邏箱，都算在他身上好了。

台北市副市長黃珊珊在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，台北市政府民國107年7月12日啟用「巡邏箱電子化系統」，目前台北市包含游錫堃家，共1萬7271個巡邏點，都採QR Code簡化程序，達節能減碳、減紙目標。

她說，游錫堃2月1日上任至今，台北市警察共巡簽199次。（編輯：林興盟）1090305

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