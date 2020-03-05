紓困特別預算 藍籲政府速訂施行細則

（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北5日電）武漢肺炎延燒，立法院日前通過紓困條例，目前正審議紓困特別預算，國民黨團今天呼籲，紓困與振興方案需要超前部署，要求政府盡速將紓困振興特別預算實施細則訂出來。

民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱說，施行細則一般是針對法律案，針對預算案，行政部門一般是訂定實施計畫或辦法，規定錢打算怎麼用，實施計畫或辦法各部會都會去做。

因應武漢肺炎疫情，立法院日前三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天繼續審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」。

國民黨立法院黨團今天上午召開記者會表示，特別預算案正由立院審查，但在野黨立委對各部會在特別預算的編列上，發現很多與原本的公務預算重複編列，只在名目冠上「受疫情影響」，呼籲政府不僅在防疫上要超前部署，紓困與振興方案也要如此，要求政府各部會，盡速將紓困振興特別預算實施細則訂出來，讓需要紓困的行業與民眾，實質上受到照顧。

國民黨團書記長蔣萬安表示，防疫要超前、紓困要清楚，行政院編列新台幣600億元紓困方案，僅有60頁計畫說明，內容不清不楚，沒有計畫、沒有成效評估、沒有整體規劃思維，甚至許多部會的科目與今年度已審查公務預算內容相同，「換湯不換藥」。

他指出，部會提出特別預算項目中，完全沒有執行細目，包括編列用途、執行對象、成效評估等，下週即將進行預算實質審查，行政院至今仍未將預算詳細內容送入立院，立委不知到底要審查什麼，國民黨團堅持，特別預算的每一分錢都必須用在需要幫助、照顧的行業、民眾和防疫人員身上。

與會的國民黨立委曾銘宗表示，肺炎疫情將對廣大勞工產生重大衝擊，呼籲勞動部協調金管會提出「勞工紓困貸款」，包括房屋貸款、消費性貸款，協助勞工渡過困境。此外，特別預算總規模計600億元，其中紓困振興經費計404億元，要求經濟部、交通部、文化部及農委會儘速提出紓困具體方案，上述各部會也應指定單一協助窗口，發揮紓困政策效益。

鍾佳濱向中央社記者表示，特別條例是針對現有法制不足的部分來補充，例如補強傳染病防治法，及因應武漢肺炎時公權力所不足的；特別預算是補充式、強化式的思考，以因應相關疫情。

他說，例如過去停課就有線上教學，無薪假、產業紓困等有就安基金，特別預算是補充公務預算的不足，「60頁的預算書與公務預算相近，這也很合理」，特別預算某個程度上，項目內容是強化既有公務預算計畫內容，額度上有點像第二預備金，是補充原有計畫的不足。（編輯：郭萍英）1090305