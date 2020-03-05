2021亞太童軍領袖會議在台舉行 總統勉全力以赴

（中央社記者溫貴香台北5日電）總統蔡英文今天接見全國童軍代表們表示，台灣已經順利爭取到2021年第27屆亞太區童軍領袖會議的主辦權。勉勵大家一定要全力以赴，展現出最好的成果。請大家繼續協助宣導正確的資訊，為防疫工作發揮正面的影響力。

總統上午在總統府接見由基隆市長、中華民國童軍總會理事長林右昌所率領的童軍代表們，總統致詞時表示，今天是三五童軍節，在這個特別有意義的日子，很高興和各地童軍夥伴代表見面。她要感謝童軍代表們多年來對童軍教育的付出，並致上最高敬意。

總統說，世界童軍運動建立在童軍諾言和童軍規律這兩項重要的基礎之上。而童軍運動的使命，就是要透過對諾言和規律的實踐，發揮自己的潛力，同時也積極透過團隊合作，發揮領導才能，把自己的力量貢獻給社會。

總統表示，這麼多年以來，童軍教育在台灣，啟發了一代又一代的青少年，培養出許許多多有責任感、有服務心的新世代人才。尤其當羅浮童軍進入社會，把童軍精神的影響力帶到不同領域，真的也促成了很多重要的改變。

總統提到林右昌接任童軍總會理事長後，舉辦很多國際性的童軍活動，展現童軍跨領域的服務精神，也加深我國童軍在國際上的正面形象。透過童軍夥伴的努力，台灣也已經順利爭取到2021年第27屆亞太區童軍領袖會議的主辦權。總統也特別勉勵大家一定要全力以赴，展現出最好的成果。

總統感謝所有童軍夥伴，為了配合近期的防疫工作，取消或延後了一些大型的活動。接下來，她也要請大家繼續協助宣導正確的資訊，為防疫工作發揮正面的影響力。

她說，面對未來，台灣依然有很多挑戰，例如產業轉型、深化民主、落實全齡照顧、強化區域均衡，都需要全民共同投入參與。她相信所有的童軍夥伴，不論在什麼位置，都可以發揮敬天樂群、扶助他人、服務社會的精神，成為台灣社會最重要的中流砥柱，和政府攜手協力，共同推動台灣各項最重要的社會改革工程。（編輯：趙蔚蘭）1090305