內政部：研發替代役員額 今年核定3000人

（中央社記者王承中台北5日電）為培育國家高科技人才，內政部今天表示，今年核定研發替代役用人單位299家，研發替代役員額3000人，已開放申請，尚有兩梯次甄選作業，訂於4月6日至22日及7月6日至22日。

內政部今天下午發布新聞稿指出，今年度核定研發替代役用人單位299家，主要為半導體、機械、資訊及電子等民間產業，其中包含台積電、聯發科、群創光電、瑞昱半導體等國內各大產業廠商，另有國家中山科學研究院、中央研究院等研究機構。

內政部表示，今年核定研發替代役員額為3000人，將分3梯次甄選，其中第1梯已有68家用人單位，預備錄取319名役男，尚有2梯訂於4月6日至22日及7月6日至22日，目前各用人單位積極徵才中，建議役男可主動投遞履歷、爭取面試機會，讓服兵役可多一項選擇。

內政部指出，研發替代役制度自97年度起實施迄今，已有4萬多位役男在1500家以上用人單位服役，累計發表3911件專利、論文9258篇，每年為企業創造約新台幣3000億元的產值，並有7成於役期屆滿後選擇留任用人單位，延續個人職涯發展，役男服役表現，獲用人單位及社會大眾一致好評。

內政部表示，未來將積極營造友善服役環境，完善各項權益措施，達成以研發替代役制度支持國家產業發展的施政目標。另配合國防兵役政策，適時調整替代役員額，以妥適運用青年人力資源，避免研發人才外流，持續提升產業競爭優勢及國家整體競爭力，營造政府、產業、役男三贏的局面。（編輯：蘇志宗）1090305