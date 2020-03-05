歐江安：3台籍教師遭俄羅斯隔離檢疫 駐處探視

（中央社記者陳韻聿台北5日電）外交部發言人歐江安今天表示，日前有3名台籍華語教師因在俄羅斯機場經檢測有體溫偏高現象，被送往醫院檢查。駐俄代表處獲知後，立刻派員前往醫院探視，但礙於俄方檢疫規定，無法與3名教師會面。

外交部發言人歐江安晚間告訴中央社記者，根據俄羅斯政府防疫政策，來自「有確診案例」國家地區的旅客（不分國籍，非針對台籍人士），若經檢測有發燒現象，皆需送醫進一步隔離檢疫14天。

歐江安說，日前有3名台籍華語教師因在俄羅斯機場經檢測有體溫偏高現象，被送往醫院檢查。駐俄代表處獲知後，立刻派員前往醫院探視，但礙於俄方檢疫規定，無法與3名台灣民眾會面，已請院方代為表達關心並轉交慰問品。駐處將持續關注3名台籍民眾的健康安全、提供必要協助，並與院方保持密切聯繫。

歐江安表示，外交部將持續密切注意俄國疫情狀況及防疫措施，隨時評估並更新相關旅遊警示。

莫斯科的謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo）是俄羅斯唯一接受來自中國等疫情嚴峻國家航班的機場。莫斯科市政府防疫手段強硬，包括突襲旅館、宿舍和私宅，廣泛使用監視攝影系統及人臉辨識技術，在地鐵站等公共場所設置配有員警的檢疫哨等。

外媒報導，莫斯科法院已開始對違反至少14天隔離檢疫規定（包括外出抽菸）的外籍人士判決驅逐出境及處罰5000盧布罰鍰（約新台幣2200元），且5年內不得再度入境。（編輯：蘇志宗）1090305