游錫堃遭恐嚇 徐國勇致歉：溝通聯繫出問題

（中央社記者溫貴香台北6日電）內政部長徐國勇今天說明立法院長游錫堃二度遭恐嚇一事表示，游錫堃二度遭恐嚇，警政署未向他報告、他也不知情，內政部警政署負責正副總統、五院院長相關維安，溝通聯繫上的確出了問題，他為此向游錫堃致歉。

立法院會上午繼續進行施政總質詢，針對游錫堃指遭恐嚇引發社會議論，徐國勇上午在立法院前受訪，被問到昨天與立法院長游錫堃會面並向游錫堃致歉，有媒體解讀游錫堃遭恐嚇其實是民進黨內因警界人事角力，徐國勇回說「想太多」。

徐國勇表示，整起事件凸顯出聯繫問題，整個聯繫工作應該更周到，他舉例，院長被恐嚇，院長的住所在台北市，而警政署並沒有通知台北市警察局，所以，台北市的警察不知道游錫堃被恐嚇，才會有派出所的所長在游錫堃臉書留言「報告院長，我們不知道您被恐嚇」，聯繫上出了問題。

徐國勇說，如果院長人身安全出問題，第一層的保護警網當然是巡邏的警員，一旦發生狀況，地區警察馬上可以抵達；刑事警察局從事偵查工作，各種犯罪偵查、分析、抓犯人等工作，第一層巡邏員警快打部隊不在這裡，因此應該通知地區的警察局，但這個時候沒有通知。

第二，他表示，游錫堃住所留下的巡邏箱，的確沒有貼QR Code，QR Code是昨天早上才貼上的。

第三，徐國勇說，游錫堃第二次被恐嚇在3月初，第二次被恐嚇還沒破案，也沒有繼續處理，因此，他並不知道游錫堃被二次恐嚇，也就是警政署對於游錫堃第二次被恐嚇，沒有向他報告，他也不知，形同在聯繫上出了問題。

徐國勇說，游錫堃認為第二次被恐嚇的事情尚未處理好，應該不算破案，應該把第二次也處理好，第二次被恐嚇的事情沒處理好，加上住家樓下沒有QR Code，儘管警方說隔壁有巡邏、隔壁有、巡邏也會經過院長的住家，如果院長住所樓下所設的巡邏箱如果認為沒必要就撤掉，如果有必要，就是要有QR Code、要去查，才不會構成相關漏洞，「的確在聯繫上出了一些問題，他才會向院長致歉」。

他表示，內政部負責正副總統、五院院長相關的維安工作，對國家重要領導人，當然維安要做好。（編輯：林興盟）1090306