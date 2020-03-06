肥料供應充足 綠委籲農友勿搶購囤積

（中央社記者王揚宇台北6日電）近日農民朋友紛傳，受武漢肺炎疫情影響，肥料將有短缺情形；多位民進黨立委與農糧署官員今天呼籲，目前肥料供應無虞且庫存量充足，可供應農友春耕，農友們不要囤積肥料。

來自農業縣的民進黨立委蘇治芬、陳明文、鍾佳濱、莊瑞雄、蔡易餘、黃秀芳、王美惠、賴惠員，今天在民進黨立法院黨團會議室召開記者會，向農友們說明，目前肥料供應無虞，請大家放心。

蘇治芬說，今年適逢1月天氣回暖後遇到寒流，農民補肥需求量增加，近日農友擔心肥料原料來自中國，恐造成短缺情況，地方上也出現搶購風波，因此今天邀請農糧署及台肥公司一同召開記者會，向外界說明。

莊瑞雄說，受武漢肺炎疫情影響，農民朋友擔心製作肥料的原料短缺，經詢問後，台肥保證庫存足夠、絕對夠用，也希望農民朋友不要囤積肥料；黃秀芳表示，政府不只把口罩顧的很好，肥料也是一樣，希望農民朋友用多少買多少，不要囤積。

蔡易餘則說，最近很多農民朋友反映肥料比較難買，經他確認下，台肥保證量一定夠，希望農民朋友要有信心，倘若大量囤貨，就會讓需要使用肥料的農友買不到。

受邀出席記者會的行政院農業委員會農糧署主任秘書陳啟榮說，根據統計，一期作需要肥料15萬噸，而從去年12月至3月3日為止，已供貨達18萬噸，農友在正常施肥狀況下，肥料供應絕對足夠，而且台灣製肥原料進口主要來自印尼、中東、加拿大等地，中國進口原料僅占3.1%，肥料供應不受疫情影響。（編輯：林興盟）1090306