蘇貞昌：修憲雖難 但贊成投票權下修18歲

（中央社記者郭建伸台北6日電）台灣民眾黨立委蔡壁如今天在立法院院會質詢行政院長蘇貞昌，詢問是否支持投票權下修到18歲。蘇貞昌備詢指出，贊成18歲就有投票權；雖然修憲很難，但修投票權下修18歲這條，很容易通過。

立法院院會今天進行施政總質詢，由於民眾黨近來不斷倡議投票權下修到18歲，蔡壁如也就修憲問題質詢蘇貞昌。

蔡壁如質詢時先詢問蘇貞昌的孫女幾歲。蘇貞昌說，分別是10歲、9歲。蔡壁如則追問，是否贊成孫女18歲就有投票權，蘇貞昌表態贊成。

質詢過程中，蔡壁如也播放民眾黨宣傳「一憲二法」的影片，影片中有許多民眾黨主席、台北市長柯文哲闡述的片段。看完之後，蘇貞昌則笑說，蔡壁如的影片是藉機宣傳政黨，但18歲投票權是個政黨共識。

蘇貞昌補充，因為科技發達，年輕人接收資訊比過去還快、更國際化，成熟得很快，應該讓孩子早一點能夠決定自己跟世界的未來，並且讓年輕人參與公共政策，台灣已經有這種能力。

蘇貞昌也提到，很多法律限制甚至課予責任，如部分刑責不是20歲以上才負責，對年輕人不公平。

蘇貞昌說，雖然修憲非常難，但如果是修投票權下修到18歲，社會共識度最高，很容易通過；但修憲時就會考慮是否只修這一條，如果要觸及其他不合理的地方，恐怕意見會比較多。

蔡壁如則說，她很希望蘇貞昌多宣傳一點，「因為你講1句話，勝過我講100句」。（編輯：林興盟）1090306