國民黨魁選戰前夕 郝龍斌打父親牌最後催票

（中央社記者余祥台北6日電）國民黨主席選舉7日舉行，黨主席候選人郝龍斌今天在臉書最後催票，強打父親郝柏村牌，搶攻黃復興票倉，他表示，作為郝柏村的兒子，他有著與生俱來的責任，捍衛中華民國、反對台獨這條路他會堅持下去。

國民黨主席選舉7日舉行，由前副主席郝龍斌和青壯派立委江啟臣兩人競爭。

在選舉前夕，郝龍斌在臉書進行最後催票，他說，關鍵時刻，關鍵選擇，他一定會堅守國民黨的核心價值，無私無我、專心專職，把國民黨帶回勝選的道路；捍衛中華民國、反對任何形式的台獨，這是國民黨的核心價值，也是他的信念，更是他政治生涯的起點。

郝龍斌說，他原本是台大教授，決定從政的轉捩點是當年陽明山中山樓國民大會被包圍時候，看到父親在人群中振臂高喊「中華民國萬歲、堅決反對台獨」。

他深刻體會到一件事，做為郝柏村的兒子，他有著與生俱來的責任，尤其是父親一輩子的志業「捍衛中華民國」。

郝龍斌說，父親17歲就唸黃埔軍校，歷經抗日、剿共、保台等大大小小戰役，甚至在八二三砲戰中，頂住最前線的猛烈砲火，父親這一代人，可以說是在兵凶戰危的家國血淚中成長，對這場守護中華民國的生命之旅，始終無怨無悔。

他指出，去年4月，父親因為一場小中風，送醫後一度肺部積水，這段時間始終睡睡醒醒，他還記得5月20日，父親長睡60小時，醒來張開眼睛第一句話就跟他說，「這輩子有三件事，我要一直做下去，就是守護中華民國，發揚黃埔精神，反對台獨。」

他說，對父親而言，發揚黃埔精神，是為了守護中華民國；反對台獨，也是為了守護中華民國。父親是一個心中認定目標，就勇往直前，沒有猶豫，也絕不妥協的人。

郝龍斌說，就是這種只問是非，不問個人利益的精神，讓他對中國國民黨、對中華民國有一份強烈的使命感；這一條正確的道路，他一定要堅持下去，國民黨贏，中華民國就贏。（編輯：郭萍英）1090306