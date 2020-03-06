徐國勇：酒駕零容忍態度絕不改變

（中央社記者王承中台北6日電）內政部長徐國勇今天表示，防疫零空隙，酒駕零容忍的態度絕對不會改變，地區性的酒測絕對不會減少。酒測一定會進行，中央跟地方政策是一致的，絕對不會放鬆。

內政部昨天宣布暫緩全國性酒測。行政院長蘇貞昌列席立法院施政總質詢前受訪表示，酒駕零容忍，無論中央地方都不打折，雖然疫情緊急，但還是一樣，對酒駕都會酒測，「希望不要來亂」。

國民黨立委林奕華在質詢時指出，這件事情引起社會很大憤怒，去年因為酒駕死亡的人數149位，因為酒駕一個月內死亡的人數是293位，前年是300多人。要求政府不能說因為防疫要取消或減少酒測，該有的防護要提供給基層警員，不能讓人有僥倖心態。

蘇貞昌備詢表示，政府的態度都是一致的，跟人民的要求都是一樣的，對酒駕絕對是零容忍。

徐國勇指出，防疫零空隙，酒駕零容忍的態度絕對不會改變，地區性的酒測絕對不會減少。地區性酒測，包括縣市每個月最少2次，分局最少4次，一個月就最少有6次，再加上派出所自己的酒測，有時候一個月會有十幾次酒測。

徐國勇表示，暫緩全國性酒測指的是暫緩全國同步執行酒測，中央地方對酒駕都是零容忍，內政部會遵照行政院的指示，防疫零空隙，酒駕零容忍，酒測也一定會進行，中央地方政策是一致的，絕對不會放鬆。（編輯：黃國倫）1090306